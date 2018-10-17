Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu

Bir market zincirinde çalışan 23 yaşındaki Okan Özdemir, Menteşe Akçaova Mahallesini geçtikten sonra hafif virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek 20 metrelik uçurumdan uçtu. Çam ağaçlarına çarparak duran araç sürücüsü Özdemir'in kaza yaptığını gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi verdi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği AKS ekipleri, 112 Acil Servis ambulansı, polis ve jandarma sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücüyü İtfaiye ekipleri kurtarırken, 112 ambulansı ile Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza sonrası Jandarma ve polis trafik ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.