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01 Temmuz 2017 09:14

Hüseyin Karadayı: “Dj’lik yapan fenomenler gelip geçici”

Bodrum’da sahne alan ünlü DJ ve prodüktör Hüseyin Karadayı, sosyal medya fenomenlerinin DJ’lik yapmalarının gelip geçici olduğunu, asıl olanın gerçekten bu işi meslek olarak yapanlar olduğunu söyledi.

Hüseyin Karadayı: “Dj’lik yapan fenomenler gelip geçici”

01 Temmuz 2017 09:14


Bodrum’da DJ performansı ile hayranlarını coşturan Hüseyin Karadayı sosyal medya fenomenlerinin DJ’lik yapması hakkında açıklamalarda bulundu. Ampersand club de sahne alan Karadayı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Dj kabinindeki performansı ile göz dolduran Karadayı, sosyal medya fenomenlerinin DJ’lik yapmasına gelip geçici olduğunu söyledi.


Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karadayı, DJ’liğin kolay bir meslek olmadığını açıklayarak, “Bütün dünyada DJ’lik çok popüler bir meslek oldu. Bizim için her zaman popüler bir meslekti DJ’lik. Bu sektörün dışındaki kişiler üretim kısmında değiller. Bu işin sadece popülaritesiyle ilgilendikleri için ve bu meslek dalı şu anda trend olduğundan bu tür şeyleri ben yadırgamıyorum. Bunlar gelip geçici dönemler. DJ’lik asıl sahiplerine geri teslim edilecektir” ifadelerini kullandı.



Sosyal medya fenomenlerinin dönemi bitecek


DJ’liğin sadece şov olmadığını sözlerine ekleyen Karadayı, “Hepimiz bu değişiklikleri izliyoruz. Kalıcı olan şey meslekte gerçekçiliktir. DJ’lik çok basit bir iş değil. Ben bu mesleğe 20 yılımı verdim. Benim gibi birçok meslektaşım var ve bu işe gerçekten çok mesai harcıyorsunuz. Biz 365 gün müzik dinleyerek ve müzik yaparak, üreterek bu işi yapıyoruz. Bu bir dönemdir, bu dönemde tüm dünyada değişecek. Bu dönem ülkemizde de değişecektir ve DJ’ler, prodüktörler her zaman sahnede, gece kulüplerinin, eğlence camiasının asları, starları olarak devam edecektir” dedi.




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