İbrahim ve Bodil Örs çiftinden “Sınırı Aşmak” sergisi

Açılışa, Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Osman Küçükyüzbaşı, Bodrum Belediyesi Koordinatörü Hüseyin Çakaloğlu, Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi Sanat Kurulu Başkanı Devlet Sanatçısı Devrim Erbil ve sanat kurulu üyeleri ile sanatseverler katıldı.

Serginin açılışında kısa bir konuşma yapan Hüseyin Çakaloğlu Bodrum Belediyesinin her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduğunu ifade ederek ,“İbrahim ve Bodil Örs ailesinin katılımınız için sizleri Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kocadon adına saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. Bize bu sanat faaliyetleri kapsamında çok büyük destekler veren değerli hocam Sayın Prof. Dr. Devrim Erbil’e huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum ve sözü kendisine bırakıyorum. ”dedi.

Güzel bir sergide yine bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Devlet sanatçısı Devrim Erbil ise; “Bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayarak sizlere hoş geldiniz diyor selam ve sevgilerimi sunuyorum. İbrahim Örs benim öğrencimdi. Ben, Bedri Rahmi atölyesinde asistandım bir zamanlar. Asistanlar yeni alınmaya başlamıştı o dönemde. Akademik bir yapı yeni yeni oluşuyordu ve ilk asistanlardan biri de bendim. Öğrenci olmak hiçbir şey ifade etmiyordu o zamanlar, akademili olmak yetiyordu ve bakın o rüzgâr bizi alıp nerelerden nereye getirdi. Kader bizleri burada sizlerle buluşturdu. Sizlerin dostu olmakla, Bodrum’da sanat heyecanını birlikte yaşamak gibi bir şansa sahip oldum. Her ne kadar yaşım çıkıyorsa da bunları rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bodrum’da güzel şeyler yapacağız. Çok değerli başkan Mehmet Kocadon Bodrum’u sanat kenti yapma heyecanını benimle paylaştı. Ben onun üzerine burada yeni bir takım girişimlerin içinde bir nefer olarak, Bodrum’u bir sanat kenti yapma heyecanını paylaştım ve bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun için buralardayız. Burada bütün dostlarımı arkadaşlarımı görmekten ve sizlerle burada beraber olmaktan çok mutluyum. Ben bu serginin hayırlı olmasını diliyorum ve iyi seyirler diliyorum sizlere. ”dedi.

Gelen misafirlere hoş geldin dileklerini ileterek konuşmasına başlayan İbrahim Örs; “Hocamla bir yıl beraber çalıştık, sonra 1971 yılında mezun oldum akademiden. Bedri Rahmi bizim de hocamızdı. Bugün hala Bedri Rahmi’yi sevgiyle saygıyla anıyoruz. Ben de akademide o yıllarda hocanın istediği o şeyi yaptım. Pierre Bonnard’ı çok sevdim. Sonra akademiden mezun oldum, ama mezun olduktan sonra da hocama sevgim devam etti. Ben bugün burada eşimle birlikte açmış olduğumuz sergimiz için sizlere iyi seyirler diliyorum umarım beğenirsiniz.”şeklinde konuştu.

Burada olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Bodil Örs “İasos’ta oturuyoruz. Bugünkü Kıyıkışlacık’ta. İlk görüşte o kadar çok sevdik ki o antik kenti, gidemedik bir yere kaldık orada. Burada yer alan antik resimler, o kayalar beni motive etti. Dört element kullanıyorlar toprak, hava, su, ateş ve ben de aynı şeyi kullanıyorum. Denizin mavisini, kayaları, bulutları.. Her birine nefes vermek istiyorum resimlerimle. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

76 eserin yer aldığı “Sınırı Aşmak” adlı sergisi, 5 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri ile her gün saat 10.00-22.00 saatleri arasında Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.