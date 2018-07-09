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09 Temmuz 2018 14:09

İçecek almak isterken hayatını kaybetti

Bodrum’da yaşayan evli ve bir çocuk babası adam, içecek almaya çalıştığı buzdolabından elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İçecek almak isterken hayatını kaybetti

09 Temmuz 2018 14:09


Olay, dün akşam saatlerinde Ortakent Yahşi Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşi ve çocuğuyla Ortakent Yahşi Sahiline giden işletmeci Volkan Gülenç (45), denize girdiği otelin buzdolabından içecek almak istedi. Elektrik akımına kapılan Gülenç, bir anda yere yığıldı. Durumu fark eden otel personeli yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Olay yerinde kalbi duran yaralıyı ambulansa alan sağlık ekipleri, Volkan Gülenç’i ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Gülenç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Volkan Gülenç’in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.




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