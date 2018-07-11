İdo aldığı ölüm tehdidine “Babam gerekeni yaptı” dedi

İdo Tatlıses son zamanlarda hızla verdiği kilolarıyla ilgili olarak ise Yasemin Şefkatli ile ayrılığının da etkili olduğunu ifade etti.

Bodrum’da bir beach’te sahne alan İdo Tatlıses sevenlerine unutulmaz bir gün yaşattı. Oldukça neşeli olduğu görülen İdo bir an olsun yerinde durmadı. Konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İdo, Yasemin Şefkatli ile olan ayrılığı hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.

İdo, son zamanlarda verdiği kilolar ile ilgili soruları “Aşırı yemek yiyemiyorum. Kilo vermeye devam ediyorum. Yasemin Şefkatli ayrılığının da etkisi var tabi” şeklinde yanıtladı.

"Babam gerekeni yaptı"

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses’i arayan bir kişi İdo’yu öldürmek ile tehdit etmişti. Tehdidin ardından İbrahim Tatlıses savcılığa başvurmuş ve şikayetçi olmuştu. İdo bu konu hakkında, "Babam gerekeni yaptı ve savcılığa başvurdu. Benim açıklama yapmama gerek yok zaten. Kimin tehdit edildiği önemli değil önemli olan böyle bir konunun yaşanmasıdır" dedi.

2 gün boyunca Bodrum’da sahne alan İdo yaz konserlerinin çok yoğun olduğunu, bazı günler 2 konser bile verdiğini ifade etti.