İdo Tatlıses’den kanguru dansı

Sahnede bir an olsun yerinde duramayan ünlü şarkıcı halay çekip, kanguru dansı yaptı.

Bodrum’da bulunan bir mekanda sahne alan İdo Tatlıses hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser boyunca sevilen şarkılarını seslendiren ve espriler yapan Tatlıses, “Herkes elleri kaldırsın, ellerini kaldırmayanlar sevgili bulamasın, sevgilisi olanlar da ayrılsın” diyerek herkesi kahkahaya boğdu. Konserin orta bölümünde babası İbrahim Tatlıses’in söylediği “Kara Üzüm Habbesi” şarkısını söyleyen İdo Tatlıses izleyicileri ayağa kaldırdı.

Konserinin sonlarına doğru son günlerin popüler şarkısı ’’Heyecanı Yok’’u seslendiren ünlü şarkıcı, şarkının nakaratında ise ’’en çok sevdiğim yer burası işte, zıplıyor herkes kanguru sanki’’ diyerek kanguru gibi zıplayıp dans etti. Konseri boyunca ter havlusunu omuzundan eksik etmeyen genç şarkıcı, bir buçuk saatlik sahnesi boyunca yaklaşık iki buçuk litre su tüketti.