İHH’dan Çad’a sığınan Orta Afrika’lı mültecilere yardım

İHH yardım ekibiyle birlikte Çad’a giden Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Başkanı Önder Uçak, 2013 yılında kurulan kampın 10 binin üzerinde mülteciye ev sahipliği yaptığını belirterek: “BM kontrolündeki kampın şartları çok ağır ve çok zorlu, burada yaşayan insanlar ne zaman geleceği belli olmayan gıda ve giyim yardımlarına muhtaç bırakılmış. Çocuklar bir yandan açlıkla mücadele ederken, bir yandan yokluklar içerisinde Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenme çabasındalar. İnsanlar kamplarda zor şartlarda yaşam mücadelesi verirken, BM’nin ihtiyaçları karşılama hususunda çok da hassas olmadığını gördük. Kamp sakinleriyle konuşmalarımızdan ve gözlemlerimizden edindiğimiz izlenim BM görevlilerinin kamplarda lüks arabalarla gezmek dışında bir şey yapmadıkları yönünde. Kamplarda açlıkla, yoklukla mücadele ederek ayakta kalmaya çalışan mülteci kardeşlerimize İHH, bölgeye gönderilen yardımların yüzde 95’ini kendi organizasyonu ve görevlileri yoluyla birebir ulaştırıyor. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki; İHH’ya yapılan her türlü yardım yerine ulaşmaktadır. Bu bağlamda İHH’ya yapılacak bağışların önemli olduğunu ifade edebilirim. Yardımların ihtiyaç sahiplerine bire bir ulaştırıldığına şahit olduk ve bundan sonra da bölgeye yardımlar periyodik olarak devam edecek” dedi.