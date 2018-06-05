İki Araç Çarpıştı: 6 yaralı

Kaza Fethiye - Dalaman Karayolu D-Marin kavşağında meydana geldi. Özlem Ercedoğan idaresindeki 48 ABJ 62 plakalı hafif ticari araç Kazım Gürbüzdal yönetimindeki 48 RV 829 plakalı otomobille çarpıştı.

İddiaya göre Çarpışmanın etkisiyle Gürbüzdal’ın kullandığı otomobil savrularak yol kenarında bekleyen Seyithan Kurt’a çarptı.

Kazada sürücüler Özlem Ercedoğan, Kazım Gürbüzdal, Seyithan Kurt, Halil Ercedoğan, Ümit Serçek ve Ali Çam yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Fethiye ve Dalaman’daki hastanelere kaldırıldı.

Fethiye Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Kurt’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturmayı Fethiye Bölge Trafik İstasyon Amirliği ile Göcek Jandarma karakol ekipleri sürdürüyor.