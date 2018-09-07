İkizce’de güvenlik toplantısı

Muğla’nın Menteşe İlçesi İkizce Mahallesinde Menteşe İlçe Kaymakamı Caner Yıldız’ın başkanlığında güvenlik toplantısı düzenlendi. Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Ömer Kinik’in de yer aldığı güvenlik toplantısına çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda Kaymakam Yıldız, önümüzdeki günlerde İkizce’de gerçekleştirilecek olan yatırımlar hakkında bilgiler vererek vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi.

İkizce Mahallesi Muhtarı Şekip Demirel ise yöneticilerle beraber diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelinerek problemlerin yerinde görüşülmesinden ve sorunların çözüme kavuşturulmasından dolayı başta Menteşe Kaymakamı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.