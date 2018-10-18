İl Koordinasyon Kurulu 4'üncü kez toplandı

Muğla il genelindeki yatırımların değerlendirildiği 2018 yılı 4'üncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir başkanlığında yapıldı.

Vali Özer Türk Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Vekili Özdemir'in yanı sıra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bölge müdürleri, kurum ve kuruluşların müdürleri, ilçe belediye başkanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Vekili Fethi Özdemir, “Muğla il genelinde 2018 yılı ilk dokuz aylık döneminde, kamu kurum ve kuruluşlarının 4 milyar 3 milyon 863 bin lira proje tutarlı işi bulunurken bu projeler için, önceki yıllarda yapılan harcama tutarı 870 milyon 642 bin lira, kurumlara ayrılan ödenek miktarı ise 737 milyon 96 bin liradır. Dönem sonu itibariyle 548 milyon 497 bin lira harcama yapılmış olup, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 74, fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 39'dur. Sektör itibariyle değerlendirildiğinde en yüksek harcama, 155 milyon 387 bin lira ile ulaştırma sektörü, ikinci sırada 115 milyon 893 bin lira ile diğer kamu hizmetleri sektörü, üçüncü sırada 112 milyon 378 bin lira ile tarım sektörü yer almaktadır. Kuruluşlar itibariyle en yüksek harcamayı 121 milyon 987 bin lira ile Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü yapmıştır. DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 94 Milyon 789 bin lira ile ikinci, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 93 milyon 565 bin lira ile üçüncü sıradadır" dedi.

Muğla'da 317 projeden 60'ının tamamlandığını, 157'sinin devam ettiğini söyleyen Vali Vekili Özdemir, 50 projenin ihale aşamasında olduğunu, 50 projeye ise henüz başlanmadığını kaydetti.

Vali Vekili Özdemir'in açılış konuşmasının ardından yatırımcı kuruluş müdürlerinin sunumları ile devam eden toplantı, yapılan genel değerlendirmenin ardından sona erdi.