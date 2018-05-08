Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 16:38

İlk defa yamaç paraşütüyle atlayan tatilcilerin zor anları

Muğla’nın Fethiye ilçesinde ilk defa yamaç paraşütü ile atlayan tatilcilerin gökyüzünde yaşadığı adrenalin ve korku dolu anlar, aksiyon kamerasına yansıdı.

İlk defa yamaç paraşütüyle atlayan tatilcilerin zor anları

08 Mayıs 2018 16:38


Ölüdeniz Mahallesi’ndeki dünyaca ünlü Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, 4 pistiyle yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor. Babadağ’dan yamaç paraşütüyle tandem (ikili) uçuş yapan turistler, Ölüdeniz’in eşsiz manzarasının yanı sıra pilotların yaptığı hareketle adrenalin ve korku dolu dakikalar yaşıyor. Tatilcilerin gökyüzünde bağırmaları ve yalvarmaları, paraşüt pilotları tarafından aksiyon kamera ile görüntülendi. Kameraya yansıyan görüntülerde bazı yolcuların uçuş yapmadan dua ettiği, bazılarının da gökyüzünde pilotlara indirmeleri için yalvarmaları ve komik konuşmaları yer alıyor.


Yamaç paraşütü pilotu Bahadır Civan, "Babadağ’da 20 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yapıyorum. Babadağ manzarasıyla dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezlerinden biri. Uçuşlarda eşsiz Ölüdeniz manzarasıyla turistler memnun kalıyor. Yolcuların çoğu kalkış anında çok heyecanlı oluyor. Kalktıktan sonra sakinleşiyorlar ve ‘Heyecanlı bir şeyler yapabilir miyiz’ diye soruyorlar. İsteyenler için havada bazı aksiyon hareketleri yapıyoruz. O anlarda kimilerinin sesi kesiliyor kimileri de bağırmaya başlıyor. Zaman zaman ilginç ve komik görüntüler ortaya çıkıyor. İnişin ardından izledikleri zaman yolcularımız da gülüyor. Biz de onların memnuniyetinden dolayı mutlu oluyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
25
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç