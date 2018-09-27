İlk dersi Rektör Çiçek verdi

-Muğla’nın Milas ilçesinde, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde öğrenci alımına başlayan Milas Veterinerlik Fakültesinde ilk ders Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof.
-Muğla'nın Milas ilçesinde, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde öğrenci alımına başlayan Milas Veterinerlik Fakültesinde ilk ders Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek tarafından verildi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde öğrenci alımına başlayan Milas Veterinerlik Fakültesini ziyaret etti.
39 öğrencisi ile eğitim öğretime başlayan Veterinerlik Fakültesinin ilk dersini Rektör Çiçek verdi. Çiçek, fakültenin ilk öğrencilerine Medikal Kimya'yı anlattı. Ders sonrası öğrenciler ile birlikte yemek yiyen Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, ardından fakültede incelemelerde bulundu.