İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İlk dersi Rektör Çiçek verdi

-Muğla’nın Milas ilçesinde, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde öğrenci alımına başlayan Milas Veterinerlik Fakültesinde ilk ders Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof.

-Muğla'nın Milas ilçesinde, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde öğrenci alımına başlayan Milas Veterinerlik Fakültesinde ilk ders Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek tarafından verildi.


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde öğrenci alımına başlayan Milas Veterinerlik Fakültesini ziyaret etti.


39 öğrencisi ile eğitim öğretime başlayan Veterinerlik Fakültesinin ilk dersini Rektör Çiçek verdi. Çiçek, fakültenin ilk öğrencilerine Medikal Kimya'yı anlattı. Ders sonrası öğrenciler ile birlikte yemek yiyen Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, ardından fakültede incelemelerde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.