İlk hava şehidi Tayyareci Fethi Bey Fethiye’de anıldı

yıl dönümünde Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Tayyareci Fethi Bey’in ölümünün 104. yılı dolayısıyla düzenlenen törende, Türk Hava Kuvvetlerine ait 3 jet saygı uçuşu ve paramotor, gösterileri yapıldı.

İlçedeki Tayyareci Fethi Bey Anıtı önünde gerçekleştirilen törende konuşan Türk Hava Kurumu Başkanı Kürşat Atılgan, Fethiye Bey’in tayyaresinin adının dayanışma, milli yardımlaşma manasına gelen Muavenet-i Milliye olduğunu söyledi. Fethiye Bey’in çıktığı yolculukta Türk milletine dayanışma ve yardımlaşmanın önemini anlattığını vurgulayan Atılgan, “Şehit Fethi bey bu amacına da ulaşmıştır. Üzerinden bir asır geçmesine rağmen hala büyük bir heyecanla bu alanda toplanıyoruz. Bu birlikteliğe ve dayanışmaya hala ve geçmişten daha çok ihtiyacımız var.” dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ise kahramanların milletlerin tarih içerisindeki yolculuğunun yol göstericileri odluğunu ifade etti.

Şehit Fethi bey gibi bir kahramanın adını taşıyan bir ilçede yaşamanın gurur kaynağı olduğunu dile getiren Saatcı şunları kaydetti:

“Köklü devlet olmak köklü kurumlarla olur. Devletimizin hafızasını taşıyan kurumlar vardır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Mete Handan beri bu ülkenin en köklü kurumudur. Özellikle devletimizin gelerek yüzyıllarda bekası için GATA’nın askeri liselerin zaman kaybedilmeden tekrar aynı işlerine devam etmeleri gereklilik ve vatanseverliktir. Bahane FETÖ denilen sinsi yapı ise o zaman Türkiye’de tüm kurum ve bakanlıklar derhal kapatılması gerekmektedir”

Konuşmaların ardından Rekreasyon alanında devam eden törende, Dalaman Hava Meydan Komutanlığından kalkan 3 ayrı jet Fethiye limanı üzerinden Şehit Fethiye Bey Anıtı önünden saygı uçuşu gerçekleştirdi. Yüzlerce kişi bu anı cep telefonlarıyla görüntülemek için bir birleriyle yarıştı. Bu arada önde Türk Bayrağı ardında Atatürk, şehit Fethi Bey portreleri ve Türk Hava Kurumu afişi taşıyan paramotorların gösterisi de büyük ilgi çekti.

Törene Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Dalaman Hava Meydan Komutanı Albay Savaş Cenik,Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kürşat Atılgan, Fethiye İlçe Jandarma Komutanı Yılmaz Demirelli, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yapalıal, Türk Hava Kurumu Fethiye Şube Başkanı ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Özkaya’nın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, siyasi parti başkan ve temsilcileri, oda başkanları, STK Başkan ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.