İlk iftar Çömlekçi’de yapıldı

Ramazan ayı boyunca kentin 29 farklı noktasında verilecek olan iftar yemeklerinin ilki Karaova Bölgesinde bulunan Çömlekçi Mahallesi’nde düzenlendi. Çömlekçi Mahallesi’ndeki iftara Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcıları Taner Uslu ve Kemal Orman, Çömlekçi Mahalle Muhtarı Mustafa Oral, siyasi parti temsilcileri ve mahalle halkından geniş bir katılım oldu.

Çömlekçi Camisi hocası Turgay Kurt tarafından iftar sonrası okunan duaların ardından, mahalle kahvesine geçen vatandaşlar düzenlenen iftar programı için, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’a ve Bodrum Belediyesine teşekkür ve selamlarını ilettiler.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Ramazan ayının dünyaya ve tüm İslam âlemine barış sağlık ve huzur getirmesini dileyerek, "Her yıl bölgemizde farklı noktalarda iftar yemekleri düzenleyerek vatandaşlarımız ile bir araya geliyoruz. Ramazan öncesinde hazırladığımız erzak yardımlarını da vatandaşlarımıza ulaştırmaya başladık. Ramazan ayının başta bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza sağlık mutluluk ve huzur getirmesini, dünyada ise barışa vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.