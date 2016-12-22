İlk yarının son maçı Milas’ta

Muğla’nın Milas ilçesini Büyük Erkekler Voleybol Türkiye İkinci Lig 1. grubunda temsil eden Milas Belediyespor ilk yarının son karşılaşmasında lig üçüncüsü İzmir Saınt Joseph Spor’u konuk edecek.

Büyük Erkekler Voleybol Türkiye İkinci Lig 1. grubunda Milas’ı temsil eden, ligde 7 maçta, 4 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan Milas Belediyespor topladığı 13 puan ile İzmir Saınt Joseph Spor’un ardından ligde dördüncü sırada yer alıyor.

9 takımlı ligde grubunda ilk iki sırada sezonu tamamlamak ve Birinci Ligi Play Off karşılaşmaları oynamak hedefi olan Milas temsilcisi Milas Belediyespor, 25 Aralık Pazar günü saat 14’te Milas Spor Salonunda oynayacağı İzmir Saınt Joseph karşısında sahaya mutlak galibiyet hedefi ile çıkacak.

Muğla süper amatör kümede mücadele eden Yeni Milasspor Kulübü’nün bu hafta sonu bay takım olması nedeniyle yönetim kurulu, futbolcuları ve taraftarlarıyla tribünde yer alarak Milas Belediyespor Voleybol takımına destek vereceği öğrenildi.