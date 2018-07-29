İlker Başbuğ, siyasetçilerin geçmişi iyi bilmesi gerektiğini söyledi

Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, son kitabı "Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Güç Odaklarının Mücadelesi" için Bodrum’da imza günü düzenledi.

Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ Turgutreis mahallesinde bulunan bir kitapçıda, "Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Güç Odaklarının Mücadelesi" adlı son kitabının imza gününe katıldı. Başbuğ’un imza gününe katılan kitapseverler uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar kitaplarını Başbuğ’a imzalatmanın ve onunla söyleşi yapabilmenin mutluluğunu yaşadı. Okurlarıyla sohbet eden ve bol bol fotoğraf çektiren Başbuğ kitaplarını imzaladı.

Başbuğ kitabı hakkında gazetecilere de bilgiler verdi. Geçmişi iyi bilmek gerektiğini ifade eden Başbuğ, şu ifadelere yer verdi "Geçmişte ve şimdide fazla şey değişmiyor. Olaylar maalesef hep tekerrür ediyor. Aynı şeyler yaşanıyor. Bugünü, hatta yarını iyi anlayabilmek için her şeyden evvel geçmişi iyi bilmek gerekiyor. Özelikle bu, siyasetçiler açısından da yöneticiler açısından da çok önemli” dedi.