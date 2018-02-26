İlmekler kimsesiz çocuklar için atılıyor

Marmarisli kadınlar imza attıkları örnek proje ile kimsesiz çocukları anne elleriyle ördükleri battaniyelerle buluşturuyor. Örgü örmek için ilk toplantılarını Armutalan Mahallesi’nde bulunan bir kafede gerçekleştiren kadınlar, kendi bütçeleriyle aldıkları malzemelerle kimsesiz çocukları sevindirmeyi hedefliyorlar. Projenin fikir sahibi olan Tülay Yıldız başlattıkları kampanya hakkında bilgi verdi. Yıldız, “Çok uzun zamandır kendi adıma kimsesiz çocuklar için bir şeyler yapmak istiyordum. Bu projeyi arkadaşlarıma anlattığımda onlar biz de katılmak isteriz deyince, arkadaşlarla örgütlendik. Kimsesiz çocuklara isimlerinin yazılı olduğu battaniyeler öreceğiz. Örgülerimizi, düzenleyeceğimiz bir kahvaltı ile çocuklarımıza hediye edeceğiz. Böylece onlara da en azından annelerinden kalan bir battaniye olacak” dedi.

Sosyal medyada kampanya hakkında paylaşıp yaptıktan sonra farklı illerden de kampanyaya destek veren kadınlar olduğunu belirten Yıldız, “Çanakkale’den kampanyaya destek veren güzel bir katılım oluştu. Şuan Çanakkale’de 5 kadın örgü örmeye başladı. Ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir’den de kampanyaya destek verenler oldu. Umarım kampanya büyür ve çocuklarımıza yetecek kadar ürün örebiliriz.” dedi.

Kampanyaya destek veren iş kadını Meral Tuncer Argül ise, şunları söyledi: ”Hem projenin güzelliğinden dolayı hem de arkadaşıma destek amaçlı projeye destek veriyorum. Kampanyayı çevremize de duyurdum. Şuan mesaide olan arkadaşlar buraya gelemediler ama onlar da evde örgü yaparak destek verecekler. Bir anne olarak herkesi bu etkinliğe davet ediyorum”