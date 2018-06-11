İmar ve ruhsata aykırı yapı sahiplerine müjde

Vatandaşın imar sorunlarına çözüm getirecek “İmar Barışı” ile Muğla’da 20 binden fazla, Türkiye’de ise 13 milyondan fazla yapının imar veya ruhsat sorununun çözüleceğini söyleyen Mete, “Bu ay içinde başlayacak olan başvurular 31 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecek. Gerek görülmesi dahilinde başvuru ve ödeme süresi Bakanlar Kurulu’nca bir yıla kadar uzatılabilecek.” dedi.

- Hangi yapılar faydalanacak?

Kadem Mete, “İmar Barışı kapsamına 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar giriyor. Bu yapılar eğer hazine arazisinde ise, arazi sosyal donatı alanı olarak belirlenmedikten sonra yine faydalanılıyor. Fakat arazi vatandaşın olmuyor. Vatandaş e-devlet yoluyla internet üzerinden ya da Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne talep ederek araziyi satın alabiliyorlar. Bunun için yapı kayıt belgesi almaları gerekiyor. Kapsamın dışında ise İstanbul’da Boğaziçi sahil şeridi, İstanbul tarihi yarımadanın Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi Alan’da belirlenen yerler yer alıyor” diye ifade etti.

Elde edilen gelir kentsel dönüşümde kullanılacak

Yapı kayıt belgesinden elde edilen gelirler deprem ve afet risklerine hazırlık kapsamında ve kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere bütçeye gelir olarak kaydedilecek. Bu kapsamda kentsel dönüşüm çalışması yürüten belediyelere yüzde yüz yerli inşaat malzemelerini tercih ettikleri takdirde sıfır faizli kredi imkanı sağlanacak.

Mete: “Belediyenin oyunları sona erecek”

İl Başkanı Kadem Mete, “Muğla’da kıyı kesimde CHP’li belediyeler vatandaşları ilk olarak kaçak yapı yapmaları konusunda uyarmıyor. Ardından yapı ile ilgili para cezası ve yıkım kararı alıyor. Fakat yıkım için bütçe ayırmıyor ve vatandaş her zaman tedirginlik içinde yaşıyor. Belediyeler Özellikle Muğla’da bunu bir güç olarak kullanıyor. İmar Barışı ile halkımız belediyelerin zulmünden de kurtulacak. Artık belediyelerin oyunları sona erecek.” dedi.

Dolandırıcılara dikkat

Kadem Mete, “Bu süreci bir fırsat bilen dolandırıcılar bakanlıktan geldiğini söyleyerek vatandaşı kandırmaya çalışıyorlar. Lütfen bu tür oyunara gelmeyelim. Evinize kim gelirse gelsin dikkate almayın. Çevre ve Şehircili İl Müdürlüklerine gidin. Arkadaşlarımız sizlerle ilgilenecekler.” diye ifade etti.