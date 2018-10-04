İmarsız tarım arazisini kiralamada son tarih 19 Kasım

Muğla Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “İmar Planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazileri, 31 Aralık 2017 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullanan ve başvuru tarihi itibariyle kullanımları halen devam eden vatandaşlarımıza, üzerinde sabit tesis yapılmamak kaydıyla 19.11.2018 tarihine kadar talepte bulunan hak sahiplerine kiralama yapılacaktır” diye ifade edildi.

Böylece hazineye ait tarım arazileri hak sahiplerinin talepleri dikkate alınmak suretiyle on yıla kadar doğrudan kiralanabilecek. Hazine taşınmazlarında tarımsal amaçlı yapılacak kiralamalarda ilk yıl kira bedeli, bedel tespit komisyonunca cari yıl için belirlenen ecrimisil bedelinin yarısı olacak. 10 yıl sonunda ise tekrar kiralama veya satın alma imkânı verilecek. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada son başvuru tarihinin 19 Kasım 2018 olduğu belirtildi.

Hazineye ait tarım arazilerini kiralamak isteyenlerin, başvuru süresi içerisinde kiralama talebini içeren örneği 387 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğ ekinde yer alan başvuru formu ile taşınmazın bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün birimlerine (Milli Emlak Müdürlükleri, Milli Emlak Şeflikleri) müracaat etmesi gerekiyor.