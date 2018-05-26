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26 Mayıs 2018 14:27

İngiliz sosyal medya temsilcileri Marmaris’i tanıdı

İngiliz sosyal medya temsilcileri, Marmaris ve bölgesini gezerek, izlenimlerini sosyal medya hesaplarında paylaştı.

İngiliz sosyal medya temsilcileri Marmaris’i tanıdı

26 Mayıs 2018 14:27


Marmaris Belediyesi, ilçenin tanıtımına katkı için dünya çapında binlerce takipçisi bulunan İngiliz blogger ve sosyal medya yazarlarını misafir etti. Londra Kültür Turizm Müşavirliğini katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyon kapsamında Scott Tisson, Melissa Butler, Pip Jones, Melissa Legardia ve Jodie Dewberry 2 gün boyunca Marmaris’i gezdi. Kızkumu, Şelale, Selimiye ve Bayır’ı ziyaret eden bloggerlar, su sporlarını ve Türk hamamını deneyimledi. Ünü Marmaris sınırlarını aşan Barlar Sokağı’na da giden İngiliz sosyal medyacıların paylaştığı Marmaris fotoğrafları takipçilerinden büyük ilgi gördü.




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