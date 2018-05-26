İngiliz sosyal medya temsilcileri Marmaris’i tanıdı

Marmaris Belediyesi, ilçenin tanıtımına katkı için dünya çapında binlerce takipçisi bulunan İngiliz blogger ve sosyal medya yazarlarını misafir etti. Londra Kültür Turizm Müşavirliğini katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyon kapsamında Scott Tisson, Melissa Butler, Pip Jones, Melissa Legardia ve Jodie Dewberry 2 gün boyunca Marmaris’i gezdi. Kızkumu, Şelale, Selimiye ve Bayır’ı ziyaret eden bloggerlar, su sporlarını ve Türk hamamını deneyimledi. Ünü Marmaris sınırlarını aşan Barlar Sokağı’na da giden İngiliz sosyal medyacıların paylaştığı Marmaris fotoğrafları takipçilerinden büyük ilgi gördü.