İngilizler Bodrum'a geri dönüyor

Bodrum Tanıtma Vakfı, Bodrum'u tanıtmak amacıyla 2018 yılı güz döneminde Fransa ve İtalya'dan sonra İngiltere'nin Başkenti Londra'da, 05-07 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenen Londra World Travel Market WTM Turizm fuarına katıldı.

Fuarda ziyaretçi ve katılımcı sayısının yanı sıra oluşturduğu iş hacmiyle de dünyanın en önemli fuarları arasında yer alan World Travel Market WTM Turizm Fuarı bu yıl 39. kez düzenlendi. 182 ülkeden kurum ve kuruluşun 5000 civarında stant ile temsil edildiği WTM Londra Turizm Fuarı'nın profesyonel katılımcı sayısı ise 51.000 kişi olarak bildirildi.

Bu yıl Türkiye'ye yönelik ilginin çok yüksek olduğu belirtilen WTM Londra Fuarı'nda Türkiye, Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliği'nce düzenlenen 594 m2'lik alanda, 42 özel sektör ve 20 kamu olmak üzere toplam 62 kurum ve kuruluş tarafından temsil ediliyor.

Avrupa'nın diğer ülkeleri ile çalışan tur operatörleri de WTM Londra Turizm Fuarı'nın birinci günü fuara iştirak ederek gelişmeleri yakından izledi. Thomas Cook, Jet 2, Tui ve diğer online tur operatörleri ile yapılan görüşmelerde, İngiltere'den 2019 yılında Bodrum'a gelecek turist sayısında 2018 yılına göre artış olması bekleniyor.

Fuarda Bodrum'u tanıtmak amacıyla Bodrum Otelciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Özyurt, Bodrum Tanıtma Vakfı Genel Sekreteri Cemil Bayraktar, La Blanche Island Hotel Genel Müdürü İlker Yeşilmen, Vogue Hotel Bodrum Satış ve Pazarlama Müdürü Erdem Başarır, Barbaros Yachting Sahibi Barbaros Güneş, Titanic Deluxe Bodrum Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Aygün, Hilton Bodrum Türkbükü & Resort Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Tangil, Bodrum Holiday Resort&Spa Genel Müdürü Serdar Sarıl, The Magnific Hotel İşletme Sahibi Ömer Dengiz, Bodrum Paloma ve Babana Otellerinin işletme sahiplerinden Kerem Özyurt fuara katılarak tanıtım çalışmalarını yürüttü.

Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon, dünya markası haline gelen Bodrum'un yıldızının parlamasında BOTAV tarafından yapılan bu tanıtım çalışmalarının büyük etkisi olduğunu ifade ettiği değerlendirmesinde, “Hedefimiz hiç durmaksızın mücadele etmek ve dünya markası Bodrum'un yıldızına birden çok yıldız daha eklemek. Her yıl dünyanın en önemli turizm fuarlarına katılarak Bodrum'u temsil etmeye devam ediyoruz ve bunun meyvelerini de bu yıl turist sayısında yaşanan artışa bakarak gözlemleyebiliyoruz. Önümüzdeki yıllar içinde Bodrum turizmindeki bu ivmenin daha da artacağına inanıyorum. Bodrum'un adının dünyaya duyurulmasında bizlere destek olan en önemli ülke İngiltere'dir. Bu nedenle daha çok İngiliz turisti Bodrum yarımadamızda ağırlamaktan her zaman büyük onur ve mutluluk duyacağız” dedi.

BOTAV yetkililerinden yapılan açıklamada ayrıca 2019 yılında Bodrum'a gelen ziyaretçi sayısının artarak devam etmesi için Bodrum'un yurt dışında tanıtım çalışmalarına Kasım ayı içinde düzenlenecek olan Polonya Varşova TT 2018 turizm fuarı ile devam edileceği bildirildi.