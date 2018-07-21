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21 Temmuz 2018 00:22

Inna, Ajda Pekkan’ın “Yaz yaz yaz” şarkısını kopya çekerek seslendirdi

Bodrum’da sahne alan dünyaca ünlü şarkıcı Inna, Ajda Pekkan’ın “Yaz” şarkısını kopya çekerek okudu.

Inna, Ajda Pekkan’ın “Yaz yaz yaz” şarkısını kopya çekerek seslendirdi

21 Temmuz 2018 00:22

Sahne önüne yapıştırılan “Yaz” şarkısının bozuk bir Türkçe ile metne dökülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.


Bodrum’da tarihi Antik Tiyatro’da sahneye çıkan ünlü Romen şarkıcı Inna, Ajda Pekkan’ın ’Yaz yaz yaz’ şarkısını Türkçe seslendirdi. Türkçe öğrenen Inna, sevilen şarkılarını seslendirerek dansları ile de beğeni topladı. Bodrum Antik Tiyatrosunu dolduran binlerce kişi ellerinde cep telefonları ile sürekli konseri kaydettikleri gözlendi.


Inna, sahnede kaldığı süre boyunca enerjisini bir an olsun düşürmedi. Kendisini dinlemeye gelen izleyicilerle sık sık sohbet eden ünlü yıldız, konser boyunca hayranlarını yaptığı esprilerle kahkahaya boğdu. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ve danslarıyla herkesi kendine hayran bırakan Inna, hayranlarını coşturdu.


Inna’nın sevenlerine en büyük sürprizi ise Ajda Pekkan’ın ’Yaz yaz yaz” adlı şarkısı oldu. Inna şarkıyı Türkçe olarak seslendirirken, konseri izleyen yerli tatilciler de kendisine eşlik etti.


Romen şarkıcı Inna, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Inna, Türkiye’yi ve Türkleri sevdiğini dile getirdi. Bodrum ve İstanbulu da çok sevdiğini ifade eden ünlü sanatçı Türk insanını da çok sıcakkanlı bulduğunu dile getirdi.




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