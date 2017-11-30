Mutlukan ödülünü, Eğitim ve Kariyer Günleri kapsamında İstanbul Bahçelievler Kongre Merkezi’nde 25 Kasım’da düzenlenen törende aldı.

Toprak Can Mutlukan ve danışman öğretmeni Bekir Cevizci tarafından hazırlanan ‘Güneş Fırını’ projesi Muğla Birincisi ve yarışma finalisti olarak ödül aldı. Alternatif enerji kaynaklarının değerlendirilmesi kapsamında hazırlanan ve üretimi yapılan fırın ile Muğla gibi yüksek güneşlenme oranına sahip yerlerde güneş enerjisinin kullanımını hedefleyen fırın, kısa sürede yüksek derecelere çıkabiliyor.

Projenin danışmanı aynı zamanda BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizin üretime yönlendirilmesi ve ülkemizin kalkınmasında ilerleyen yaşlarında rol alabilmeleri için her türlü desteği sunuyoruz. Öğrencilerimizin inovatif ve özgün fikirler ile dördüncü sanayi devriminin yaşandığı günümüzde bu devrimin öncüleri arasına girmeleri en büyük hedeflerimizden. Birçok öğrencimiz yenilikçi fikirlerini hayata geçirmek için projeler üretiyor. Bu anlamda Toprak’ın projesi arkadaşları için de iyi bir model oldu” dedi.