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22 Haziran 2017 19:21

İnsan kaçakçılığında kullanılan tekneler satışa çıkıyor

Mülteci kaçakçılığında kullanılan 300’den fazla deniz aracı, Bodrum’da bulunan bir otoparkta açık artırma usulüyle satışa çıkarılarak.

İnsan kaçakçılığında kullanılan tekneler satışa çıkıyor

22 Haziran 2017 19:21


Kaçak göçmenlerin ve sığınmacıların Bodrum üzerinden Yunan adalarına kaçışlar sırasında kullandıkları tekne, sürat botu gibi deniz araçları sahil güvenlik ekiplerince ele geçirildikten sonra Yalıkavak’da bulunan trafik otoparkına getiriliyor. Kaçakçılık olaylarında kullanılan yüzlerce sahipsiz tekne otoparkta çürümeye terk edilmiş durumda. Değerleri 10 bin TL ila 100 bin TL arasında değişen tekneler ihale usulü ile yapılacak olan satışlarla sahiplerini bulacak.


Tekne çokluğundan otoparklar doldu


Konuyla ilgili olarak İHA muhabirine açıklamalarda bulunan otopark müdürü Burkay Karadağ, "Otoparkımızda 300 den fazla insan kaçakçılığında kullanılan tekne ve deniz aracı var. Bu teknelerin değerleri 10 bin ila 100 bin arasında değişiyor. Bu konuyla ilgili olarak haziran ayında bir kararname yayınlandı. Teknelerin bir ay içinde satılması gerekiyor ama çok fazla talep yok. Tekne sayısı fazla olduğundan trafik otoparkların da yer işgal etmeye başladı. Tekneleri almak isteyen vatandaşlarımız önümüzdeki günlerde yapılacak olan ihaleli satışlara katılabilirler" dedi.




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