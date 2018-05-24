İrlandalı televizyoncular Bodrum’da

2018 yılı turizm sezonu öncesi yurt için ve yurt dışında fuarlarda yapılan tanıtımların haricinde Bodrum’a gelen televizyon ekipleri ve sosyal medya fenomenleri de Bodrum’un tanıtımı ile ilgili hazırlanan programlara katılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliği işbirliği ile Bodrum Tanıtma Vakfı’nın (BOTAV) misafiri olarak İrlandalı televizyon ekibi Bodrum’a geldi. Ekip, Kuzey İrlanda BBC 1 ve İrlanda RTE 1 televizyonlarında yayımlanmak üzere Waddell Media şirketince hazırlanan “Getaways” isimli seyahat programının bir bölümü Bodrum’da çekti.

Hugh David Starkey, Mairead Ann Farrell, Joseph James Lindsay, Kenneth O’mahony, David John Kilpatrick ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliği Yetkilisi Ümit Bozdağ’dan oluşan ekip Bodrum Tanıtma Vakfı tarafından hazırlanan program dahilinde, ilk gün Bodrum Antik Tiyatro, Mousoleoum, Bodrum Kalesi, Myndos Kapısı, Bodrum Deniz Müzesi, Bodrum Yel Değirmenleri ile Bodrum’un Yalıçiftlik ve Mumcular bölgelerini gezdi. İkinci gün ise Bodrum’un mavi yolculuğunu ve koylarını tanıtmak üzere çekimler yapan program yapımcıları Bodrum’da kaldıkları süre içerisinde, Nikki Beach Resort & Spa Bodrum’da konakladı.

İngiltere ve İrlanda’da 450 bin izleyiciye ulaşan "Getaways" isimli seyahat programının Bodrum’da yapılan çekimleri, BBC 1 ve RTE 1’de yayınlandıktan sonra BBC 2’de de tekrar yayınlanacak.