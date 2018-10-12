İş-Kur ve üniversite Türkiye'de ilke imza attı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Çalışma ve İş Kurumu Muğla İl Müdürlüğü arasında üniversitede öğrenim gören, devlet korumasında olan, madde bağımlısı olan, eski hükümlü gibi öğrencilere meslekleri ile ilgili 'Hayata Yolculuk' projesi kapsamında işbaşı eğitim protokolü imzalandı.

Törene, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve İş Kurumu Muğla İl Müdürü İlyas Sarıyerli katıldı.

Türkiye'de ilk defa uygulanıyor

Türkiye'de ilk defa İş Kurumu ile üniversite arasında imzalanan protokolle, Muğla'da yükseköğrenim gören ve devlet koruması altında bulunan, anne-babası olmayan/hasta-hapiste olan, ekonomik yönden dezavantajlı konumda bulunan, madde bağımlılığı olan, eski hükümlü gibi öğrencilerin özel sektörde işe yerleştirilmeleri, çeşitli meslek dallarında işbaşı eğitim programları yolu ile eğitim aldıkları mesleklerde deneyim sahibi olmaları sağlanacak. Yine çeşitli alanlarda mesleki eğitim kursları ile bilgi becerilerinin arttırılması ve bu kurs ve programlarda maddi destek sağlanarak, katılımcılara günlük 46,23 TL cep harçlıkları ve katılımcıların genel sağlık sigortaları ve iş kazası meslek hastalığı primleri karşılanacak.

“Hedef kitlemiz öğrenciler”

Törende konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çelik, “Hayata Yolculuk Projesi, özellikle devlet koruması altında bulunan, anne babası olmayan, hasta ve hapiste olan, ekonomik yönden dezavantajlı durumda olan tüm öğrencilerimizin hayat yolunda devlet olarak yanlarında olunması amaçlandı bu proje ile. Bizim hedef kitlemiz bu kapsamdaki öğrenciler. Farklı meslek dallarında mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenlenerek öğrencilerin öncelikle eğitim aldıkları mesleklerde ilim sahibi olmaları, kredi ve bursları kesilmeksizin gelir elde edebilmeleri, çalışma hayatına alışmaları ve öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinebilecekleri ortamlardan uzak tutulmaları ve istihdam edilmeleri amaçlanıyor. Üniversite olarak bu kriterlere uyan öğrencilerimizi İş kurum Muğla İl Müdürlüğü'ne yönlendireceğiz” dedi.

“Üniversiteler bizim en büyük hayat kaynağımız”

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, istihdam konusunun sadece ülkemizin değil, tüm ülkelerin önemli meselelerinden birisi olduğunu söyledi. Uzunkaya, “İstihdamın yanında işgücü piyasasının arzu ettiği niteliklerde elemanı yetiştirme meselesi, İş-Kur olarak son 15 yılda Türkiye'nin tüm kurumu ve kuruluşlarının aldığı mesafe gibi büyük bir mesafe kat ettiğimizi memnuniyetle söyleyebilirim. Biz 'Hayata Yolculuk' projesi ile 100-200 ve 500 rakamı değil, neticede hayatın ihmal edilen alanlara dokunuşu yönüyle önemli bir proje. 2002 yılında yılda sadece ve sadece 24 bin kişinin Türkiye genelinde istihdamına aracılık yapan bir İş-Kur, ‘Kapatılsın, ne gerek var' denilen bir kurum, ‘Hayır kurumda değil, işleyişinde sıkıntı var' denilerek yeni bir organize ile yeni bir misyon yüklenmesi ile aradan geçen 15 yıl sonra 1 milyon 57 bin 249 kişinin bir yılda istihdamına aracılık yapan bir kurum. Aynı hadise, 2000'li yıllarda Muğla'da yılda sadece 400 kişiyi istihdam yapan bir kurum. Daha 10'uncu ayın başındayız 16 bin kişiyi Muğla'da istihdam eden bir kurumdan bahsediyoruz. Üniversitelerimizi çok fazla önemsiyor, son dönemlerde İş-Kur olarak kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde olduğumuz gibi, üniversiteleri bizim en büyük hayat kaynağımız ve damarımız olarak görüyoruz. Bizim 100 günlük eylem planımız da var, Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti, özellikle gençlerimizin, üniversiteli gençlerimizin önümüzdeki yıldan itibaren yaz dönemlerinde işe başlamasına, sigorta ile tanışmasına, iş hayatı ile tanışmasını sağlayan bir programı üniversitelerimize yönelik olarak hayata geçirmiş olacağız” dedi.