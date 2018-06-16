Karaca, kızı Mia’nın 18 yaşına kadar babasını göremeyeceğini ve soyadını değiştirdiğini anlattı.

Bodrum’da konser veren Işın Karaca eski kocası Sedat Doğan hakkında açtı ağzını yumdu gözünü. Şimdiye kadar hep suskun kalan Karaca yaşadıklarını bir bir anlattı. Bayramın ilk günü Rixos Premium Bodrum’da sahne alan Karaca sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Sahne performansı ile büyük beğeni toplayan ünlü sanatçı eski ve yeni albümünden bir çok şarkısını seslendirdi.

Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karaca, eski kocası Sedat Doğan hakkında da ilk kez konuştu. Doğan hakkında bilinmeyenleri anlatan ünlü sanatçı davanın 4 sene önce açıldığını söyleyerek “Dün başlayan bir konu değil bu ama yeni basına çıkmaya başladı. Ben 4 yıl boyunca sakladım bu durumu bir anne olarak. 4 yıl boyunca neden sakladığımı da söyleyeyim. Korkumdan yada başka bir şeyden ötürü değil. Bu böyle çamur olacak bir konu değil. Ama ne yazık ki duyuldu. Benim şarkıcılığım, şanım ve şöhretimden önce bir insanlığım ve bir anneliğim var. Ben hayatım boyunca çocuklarımı basından uzak tuttum. Benim oğlum 24 yaşında basında göremezsiniz” dedi.

Onurum ve şerefim için yaşadım

Işın Karaca onuru ve şerefi için yaşadığını ifade ederek “Ben hayatım boyunca onurum ve haysiyetim için yaşadım. Benim kimsenin hayatında gözüm olmadı, parasında gözüm olmadı, kimsenin yaptığı işte gözüm olmadı. Allah bana ne verdiyse onu yaşadım. Günahı ve sevabıyla ben yaşadım. Hep bana, sende evlenmeseydin diyorlar. Bu kavun mu? İnsan koklayamıyor ne olacağını bilemiyorsun. Zaman içerisinde insanların nasıl değişebileceğini, yada ne hatalar yapabileceğini bilmiyoruz” söyledi.

Çocuklarımın başını asla eğdirmem

Karaca eski eşinin son haline üzüldüğünü ama çocuklarının başını yere eğdirmeyeceğini sözlerine ekleyerek “En son ki haline o kadar üzülüyorum ki. O anne, baba izlerken düşünüyorum. Allah kimseyi böyle bir dehşete düşürmesin. Allah kimseyi evladı ile sınamasın. Bu o kadar büyük bir şey ki, ama onlar o sınavı verirken bende kendi çocuklarımın başını eğdiremem” dedi.

Kız beni istedi diye küfür etmiş

Eski kocasının kendine küfür ettiğini de sözlerine ekleyen Karaca “4 sene önce kendiside Türkiye’deyken ve davalardan haberdardı. Ben bir dava açtım. Bir gün Mia ağzında bir küfürle eve geldi. O zamanlar çocuğum 3 yaşına yakındı ağzında bir küfür. Onda kaldığı gün Mia gece uyanmış ve annemi istiyorum demiş. Oda bir küfür etmiş benimle alakalı. Bende bunu duyunca bu iş böyle olmaz dedim. Bununla ilgili bir şeyler yapmam gerekiyor dedim ve avukatım ile görüştüm. Çok rahatsız olduğumu dile getirdim. Kızım onun evine gidiyor ve tedirgin oluyorum dedim.

Mia babasında babası gece kulübünde

Doğan’a babalık görevini yapsın diye maddi manevi destek çıktığını da anlatan Karaca “Ben anneyim ve annelik yapmakla hükümlüyüm. Babada babalık yapmakla hükümlüdür. Babalığını yapabilsin diye maddi manevi elimden gelen her şeyi yaptım. Bir zaman sonra kardeşlerimde maddi manevi destek vermiş benim haberim olmadan. 4 yıl önce açtığım dava 2 yıl sürdü. Davanın içeriği ise Mia’nın 18 yaşına kadar babasını görmemesiydi. Bu görüşlerin tamamen kaldırılmasıydı. Babası ile hafta sonunu geçirmek için giderdi. Benim tanıdığım insanlar onu gece kulüplerinde görüyor ve çocuk nerde, başında kimin yanında bilmiyoruz. Ben hep kapalı kutu kaldım bu konularda ama bir baktım ki belden aşağı vurmaya başladılar bende olduğu gibi anlatıyorum” ifadelerini kullandı.

Doğan’ın ailesi bana dava açamaz

Doğan’ın ailesinin kendisine dava açamayacağını da anlatan Karaca “Karşı taraf bana dava açamaz. Onun ailesi bana dava açamaz. Kendisi gelirse Türkiye’ye o dava açabilir. Ben ailesi ile evlenmedim ki bana dava açsın. Ben onunla evlenip, boşandım, ailesi ile değil. Ben kendisine dava açtım 18 yaşına kadar göremeyecek çocuğumu ve soyadı ile ilgili davayı da çok net kapattık” dedi.

Işın Karaca ve Sedat Doğan

Şarkıcı Işın Karaca 2011 yılında Sedat Doğan’la evlendi. Çiftin Mia isminde bir kız çocuğu oldu. 2 yıl evli kalan Karaca ve Doğan daha sonra ayrıldı. Ayrıldıktan bir süre sonra Sedat Doğan’ın hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarından dolayı emniyet güçlerince aranmaya başladı. Aranması olan Doğan, kaçak yollarla Brezilya’ya gittiği öğrenildi. Brezilya’da bir Türk restoranında hırsızlık ile adı yeniden gündeme gelmişti. Karaca Kızı Mia Doğan’ın soy ismini Karaca olarak değiştirdi ve Babası Doğan’ı 18 yaşına kadar görmeyeceği hakkında açtığı davaları kazandı.