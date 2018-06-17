Işın Karaca: "Gözümle görmeden inanmam"

Hande Ataizi ile ilgili de konuşan Karaca, "Cam seralarda yaşayanlar kimseye taş atmasın" dedi.

Talat Bulut’un ‘Yasak Elma’ dizisinin setinde, kostüm asistanı Özge Ş.’yi taciz ettiği iddia edilmişti. Talat Bulut yaşanan skandal iddiaları yalanlasa da hakkında dava açıldı. Bir bir projeleri iptal olan ve ünlü isimlerden büyük tepki alan ünlü oyuncuyla ilgili Işın Karaca’da konuştu.

Geçtiğimiz gün sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işın Karaca Talat Bulut’un taciz iddiaları hakkında konuştu. Karaca, Talat Bulut’un böyle bir şey yapacağına inanmadığını söyleyerek, "O kadar üzücü ki bu kadar büyük bir oyuncunun baskı altında kalmış olması. İftira mı hiçbirimiz bilmiyoruz, gerçek mi hiçbirimiz bilmiyoruz. Önce bu duruma tarafsız bakmak gerekiyor. Ben hayvanlara ve çocuklara çok özen gösteririm. Bu taciz konularında da inanılmaz ses çıkaranlardanım. Ben, her insan yargı karşısında suçlu görünene kadar masumdur, felsefesine inanarak yaşayan bir insanım. Talat Bulut’u çok severim oyunculuğunu, yazdıklarını, paylaştıklarını beğenirim. Talat Bulut’a konduramıyorum, kondurmak istemiyorum” dedi.

"Cam serada yaşayanlar taş atmasın"

Hande Ataizi’nin Talat Bulutla ilgili taciz iddialarına ise Işın Karaca, "Cam serada oturanlar taş atmamalı. Suçluluğu kanıtlanmammış bir insan üzerinde böyle bir şey yapmak kendine reklam yapmaktır. Hepimiz yeri gelince susmasını biliyoruz. Reklam yapmanın bir anlamı yok çünkü. Susacaksın, sonra çanak senin kapanda kırılıyor. Kendi gözümle görmeden inanmam" şeklinde konuştu.