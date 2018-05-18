İşitme Engelliler Tenis Türkiye Şampiyonu, Kaymakam’ı ziyaret etti

Adana’da düzenlenen İşitme Engelliler Tenis Türkiye Şampiyonasından, Sercan Yeşilova Türkiye birincisi oldu. Yeşilova şampiyonluk sevincini Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği (ÇALIŞ-DER) Başkanı Mete Ay ile ziyaret ettiği Kaymakam Şahiner ile paylaştı. Başarısından dolayı Yeşilova’yı tebrik ededen Şahiner altın hediye etti. Şahiner, "Ülkemizin bu anlamda madalyalara ihtiyacı var. İnşallah gencimiz uluslararası arenada da Türk bayrağını dalgalandırır" dedi.

Mete Ay ise, engelliler haftasında Fethiye’nin gururu olan Yeşilova’nın şampiyonlukla dönmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Ay, Yeşilova’nın Eylül’de yapılacak İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edeceğini belirti. Kaymakam Şahiner’e hediyesi için teşekkür eden milli sporcu Yeşilova da uluslararası anlamda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini kaydetti.