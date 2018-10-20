İSKİ'den atık sudan elektrik üretimine ödül

Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü'nde hazırlanan "Atık Sudan Elektrik Enerjisi Üretimi" isimli TÜBİTAK projesi, İSKİ'nin düzenlediği organizasyonda binlerce proje arasında ilk dörde girdi.

Geçtiğimiz 2016 yılında Milas'ta lise öğrencileri, TÜBİTAK projesi için rezervuar sistemine monte ettikleri sistemle, atık sudan depolanabilir elektrik enerjisi elde etmişti. Proje, TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda sergilemiş ve oldukça büyük ilgi görmüştü.

Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümünde eğitimini tamamlayan Umut Ertürk ve Hasan Demir, öğretmenleri Kürşat Ertuna'nın danışmanlığında ürettiği TÜBİTAK projesi "Atık Sudan Enerji Üretimi" çalışması, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından organize edilen kongrede ödül aldı.

Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen etkinlikte, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi organizasyonuyla Türkiye genelinde yapılan araştırmalar sonucunda binlerce proje arasından, Milaslı gençlerin "Atık Sudan Enerji Üretimi" çalışması jüri tarafından seçilerek, ilk 4 projenin arasına girdi.

Düzenlenen organizasyonla birlikte Milaslı genç mucitler, "Atık Sudan Enerji Üretimi" çalışmasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı'nın elinden ödülünü aldı.

Ödül alan Milaslı genç mucitler, fark oluşturacak olan projelerle yollarına devam edeceklerinin altını çizdi.

ATIK SUDAN ENERJİ ÜRETİMİ

Umut Ertürk ve Hasan Demir, öğretmenleri Kürşat Ertuna'nın danışmanlığında ürettiği TÜBİTAK projesi "Atık Sudan Enerji Üretimi" çalışmasında; tuvalet temizliğinde kullanılan ve atığa dönüşen rezervuar (tuvaletlerde kullanılan su deposu) sularının akış bölümüne yerleştirilen pervane ve dinamo yardımıyla bağlı olduğu aküye elektrik ulaştırmasını sağlayan sistem kuran liseliler, sistemlerini başarıyla çalıştırdı.

Projede, depolanan elektriğin, atık su kullanımının yoğun olduğu alışveriş merkezlerinde aydınlatma enerjisini karşılaması amaçlandı.

Projelerinde atık sudan enerji üretimi yaptıklarını belirten Ertürk, "Bisikletlerde kullanılan bir dinamoya kendi imkanlarımızla yaptığımız pervaneyi birleştirdik. Boru çapını daraltarak pervanenin daha etkin dönmesini ve bu yolla bağladığımız aküyü şarj etmesini sağladık." dedi.

"SİSTEM 6 VOLTLUK ENERJİ ÜRETİYOR"

Hasan Demir, projenin geliştirilmesi için araştırmaları sürdürdüklerini anlatarak, sistemin 6 voltluk bir enerji ürettiğini kaydetti.

Sistemi geliştirip daha büyük bir pervaneyle elektrik üretimini artırmayı amaçladıklarını dile getiren Demir, "Şu anda 6 voltluk bir enerji üretiyor. Pervaneyi ve dinamoyu büyütmeyi düşünüyoruz. Daha büyük bir pervaneyle daha çok elektrik üretmeyi planlıyoruz. Projeyi geliştirmek için çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Proje çalışmasına danışman öğretmenlik yapan Kürşat Ertuna da sistemi geliştirerek 24 voltluk bir akım elde etmeyi planladıklarını söyledi. Sistemin geliştirilmesi durumunda alışveriş merkezlerindeki sirkülasyon baz alındığında 24 voltluk bir enerjiyle aydınlatmaların tamamen atık sudan karşılanabileceğini dile getiren Ertuna, projeyle su tasarrufu da amaçladıklarını kaydetti.

Ertuna, suyun hayat için öneminin farkında olduklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizle beraber su tasarrufu için boşa gitmeden önce rezervuarın dip noktasına tribün yerleştirip alternatif enerji kaynaklarından yararlanmak istedik. 6 voltluk akümüz 15 saniyede şarj ediliyor. Bu demek oluyor ki akü vasıtasıyla tuvaletlerdeki fotoselli batarya, kağıt havlusu gibi gereçleri çalıştırabiliriz"