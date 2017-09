İtalyan savaş gemisi eğitim için Aksaz’a demirledi

İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı “Durand De La Penne” adlı destroyer gemisi, 2017 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında Marmaris ilçesinde bulunan Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı’na demirledi. Savaş gemisi basına tanıtıldı. İtalyan Deniz Harp Akademisi 2’nci sınıf öğrencilerinden oluşan 88 asker, Türk askerleri ile iletişimi artırma ve teknik bilgiler kapsamında yaz eğitimleri gerçekleştirdi.

Gazetecilere savaş gemisi gezdirildikten sonra gemi komutanı Deniz Kurmay Albay Fabrizo Rutteri, basın açıklaması yaptı. Marmaris’te ilk defa bulunduğunu ve çok güzel bir yer olduğunu belirten Rutteri, “Hepimiz Akdeniz insanlarıyız birbirimize çok benziyoruz. Türkiye, çok güzel bir ülke. Aksaz’daki liman ziyaretinde gösterilen misafirperverlik ve organizasyondan çok memnun kaldım. Burada kaldığımız sürede Türk askerleri ile yapılan eğitimlerde ikili ilişkilerimiz çok olumlu yönde arttı. Bu liman ziyareti, İtalya Deniz Harp Okulu ikinci sınıf öğrencilerinin eğitim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilmektedir. Faaliyetlerinin iki amacı vardır; ilk olarak, İtalya ve İtalya Deniz Kuvvetlerinin önemli askeri ve ekonomik ilişkilerinin olduğu ülkelerle işbirliği ve diyaloglarını arttırmaya destek olmak, yapılan müşterek deniz tatbikatları ve limanlardaki sosyal aktivitelerle karşılıklı operasyon bilgi anlayışını geliştirmektir. İkinci olarak ise, 19 bayan, toplam 88 kişiden oluşan ve ’Ateires’ sınıfı olarak adlandırılan ikinci yıl öğrencilerine eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere ev sahipliği yapmaktır. Türk Deniz Kuvvetleri’ne gösterdikleri sıcak ilgi ve misafirperverlik için ayrıca teşekkür ederim” dedi.

1990 yılında denize inmesinden birkaç yıl sonra, 30 ülkeye uğrayarak ve 18 ay süren dünya çevresini dolaştığı “Around the World” faaliyetini gerçekleştirdi. İtalya ve uluslararası aktivitelere katıldı. 2002 yılında, 4 aydan fazla Hint Okyanusunda “Enduring Freedom Operation” harekatında yer adı ve 2006 yılında Beyrut’tan “NEO- Non combatant Evacuation” tahliyesi harekatına katıldı. 2008 yılında, müttefik sağlayıcı olarak Afrika Boynuzu (Ahorn of Africa); 2009 yılında, Akdeniz’de yer alan ve terörizmle mücadele ye karşı adlandırılan “ACTIVE ENDEAVOUR” Tatbikatı SNMG2 -NATO standing Naval Forces faaliyetinde “Flagship” (sancak/amiralgemisi)olarak görevde bulundu. Son zamanlarda “Mare Nostrum” ve “Mare Sicuro” olarak adlandırılan Libya kıyıları “Ulusal deniz güvenliği operasyonu” da görevlendirildi. Ayrıca, 2017 yılında “Joint Warrior”, “Proud Manta”, “Amphex”, “Ionex”,”Dynamic Manta” ve “Mare Aperto” gibi müşterek tatbikatlar (joint excercises) da katılım sağlandı.