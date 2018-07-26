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26 Temmuz 2018 18:40

İtfaiye’den kedi kurtarma operasyonu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde park halindeki otomobilin motoruna giren ve çıkamayan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

İtfaiye’den kedi kurtarma operasyonu

26 Temmuz 2018 18:40


Tuzla Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden sürücü Anıl Dipdağ kendi imkânlarıyla kediyi çıkarmaya çalıştı. Bir süre uğraşmasına rağmen kediyi çıkaramayan Dipdağ, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi.


Olay yerine gelen ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kriko yardımıyla aracı kaldıran ekipler, yaklaşık bir saatlik uğraşın ardından yavru kediyi kurtararak yavru kediyi Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi’ne teslim etti.


Araç sahibi Dipdağ, yaptığı açıklamada, ilk kez böyle bir olay yaşadığını anlattı. Aracını çalıştıracağı sırada motordan ses gelince kontrol ettiğini ve kedi olduğunu anladığını belirten Dipdağ, “Yavru kedinin bir şeyden korkarak motora girmiş olabileceğini düşünüyorum. Fark etmeyip hareket etseydim belki de kedi ölecekti. Kurtulduğu için mutluyum” diye konuştu.




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