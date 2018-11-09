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İTÜ VE ACU Sualtı Topluluğu dalış için Marmaris'i tercih etti

İstanbul Teknik Üniversitesi Sualtı Topluluğu (İTÜSAT) ve Acıbadem Üniversitesi Dalış ve Yelken Kulübü (ACU) yeni dalıcı adaylarının çoğunlukta olduğu yaklaşık 90 kişi ile Marmaris’te sualtı dalış etkinliği düzenledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Sualtı Topluluğu (İTÜSAT) ve Acıbadem Üniversitesi Dalış ve Yelken Kulübü (ACU) yeni dalıcı adaylarının çoğunlukta olduğu yaklaşık 90 kişi ile Marmaris'te sualtı dalış etkinliği düzenledi.



Etkinlik hakkında bilgi veren İTÜSAT denetim kurulu başkanı Emin Karagöz; "Marmaris, dalış bölgeleri arasında gerek sualtı canlılığı açısından gerekse uygun fiyatlı konaklama, eğlence mekanları, kasım aralık aylarında bile suyun sıcak olması ve ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek dalış tekneleri nedeniyle tercih sebebimiz oldu. Bütün bunları göz önüne aldığımızda gezileri düzenlerken Marmaris bizim için çok önemli bir dalış bölgesi haline geliyor. Bu dönem dalış sezonunu kapattık gibi görünüyor ancak suların tekrar ısınması ile birlikte tekrar Marmaris'e, derin maviliklere dönmek için can atıyoruz.'' dedi.

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