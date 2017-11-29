İyi Parti Milas İlçe Başkanlığına Mehmet Çayırlı atandı

Genel merkez tarafından ülke genelinde teşkilatlanma çalışmaları sürdürülen ve birbiri ardına il başkanlıklarına atamalar yapılan İYİ Parti’de atama süreci devam ediyor. Kısa bir süre önce Muğla İl Başkanlığı görevine İncilay Gezgin Şekerdağ’ın atanmasıyla, ilçelerde de hareketlenmeler başladı.

Muğla siyasetinde önemli bir yer tutan ilçemiz Milas’ta ise ilçe başkanlığı görevine Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir Mehmet Çayırlı’nın atandığı öğrenilirken, Çayırlı’nın bu hafta sonuna kadar mazbatasını alması bekleniyor.