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30 Aralık 2016 13:49

İzmir’de atlar Milas için koştu

İzmir’de atlar Milas için koştu

30 Aralık 2016 13:49

Türkiye Jokey Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen isimli koşuların bu yılki adı Güllük’tü.
Türkiye Jokey Kulübünce düzenlenen ve İzmir Şirinyer Hipodromunda gerçekleşen “GÜLLÜK” isimli koşuya Milas Belediye Başkan yardımcısı Zeynep Mat katıldı.
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve dün Şirinyer Hipodrum’unda koşulan “GÜLLÜK” yarışları için de Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat davet edildi.Başkan Tokat’ın yoğun programı nedeni ile katılamadığı yarışlara Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Mat katıldı.
Toplamda 8 atın katıldığı isimli koşuda Güllük Koşusunu Melahat Baguç’un Güngör Ağa isimli atı kazandı.
Yarış sonrası düzenlenen ödül töreninde at sahibi adına Antrenör Veysel Akbaş’a yarış anısına bir plaket ve Milas halısı hediye eden Başkan yardımcısı Zeynep Mat; “Bizim için önemli bir mahallemiz olan “GÜLLÜK” adına düzenlediğiniz yarış ve bizleri de davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum.Milas Belediyesi olarak böylesine güzel bir organizasyonda olmaktan mutluyuz.”dedi.
Başkan Yardımcısı Zeynep Mat ; yarış öncesi kendilerini hipodromda karşılayan ve yakın ilgi gösteren TJK Asil ve Denetçiler üyesi Tercan İşcan ve İzmir Hipodrom Müdürü Kaan Eren, teşekkür etti.



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