İzmir’den getirdiği uyuşturucuyu Bodrum’da satıyordu

Şahsın evinde ve üzerinde yapılan aramalarda silah, bıçak ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri, turizm sezonu başında ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda M.T. isimli şahsın İzmir ili Ödemiş İlçesi’nden Bodrum’a sık sık geldiği, getirdiği uyuşturucuyu sattıktan sonra ödemişe geri döndüğü bilgisi alındı.

M.T.’nin arkadaşı B.E. isimli şahsın ise Ortakent Yahşi Mahallesi başta olmak üzere Yarımada’nın pek çok bölgesinde uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşıldı. M.T. ve B.E. isimli şahısların yakalanması amacıyla Bodrum ve Ödemiş ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon neticesi M.T. Ödemiş ilçesinde yakalanırken, ikametinde yapılan aramada bir miktar esrar ele geçirildi. B.E. isimli şahsın operasyon günü Bodrum’da olmadığı, yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. B.E. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda bir kısmı satışa hazır halde kilitli poşetler içinde olmak üzere 271 gram scunk maddesi, 50 gram reçine esrar, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu öğütmekte kullanılan düzenek, uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen çok sayida kilitli poşet, bir adet silah, bu silaha ait 48 adet fişek ve bir adet bıçak ele geçirildi.

Bugün adliyeye sevk edilen M.T. tutuklanırken B.E. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.