Jandarma, hırsızları saklandıkları yerde yakaladı

Edinilen bilgiye göre, Şahinler Mahallesi’ndeki Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ Enerji Direktörlüğü yakınlarında özel bir firma tarafından gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında kullanılan 260 borunun çalındığı ihbarını alan Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Yaklaşık 200 bin lira değerindeki üçer metrelik sondaj borularının çalınmasıyla ilgili çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek sıkı çalışma gerçekleştiren ekipler, boruların minibüslerle çalındığını saptadı. Aracın plakasını belirleyen ekipler, şüpheli aracın bulunduğu yeri tespit ederek Milas ilçesine bağlı Koru Mahallesi’ne operasyon düzenlendi. Hırsızlık şüphelisi İlhan D. ve Yasemin D., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, operasyonda Yatağan Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Çavuş Seda Çalışkan ve eşi Astsubay Çavuş Muhammet Çalışkan da birlikte görev aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.