Jandarma öğrenci servislerini denetledi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Menteşe İlçe Jandarma Trafik ekipleri ile Bayır Karakol ekiplerince Bayır Ortaokulu önünde hem öğrenci servisleri denetlendi, hem de uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Jandarma ekipleri saat 07.00 ile 10.00 arasında Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri ve Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş ekipleri ile birlikte Bayır Orta Okulu önünde okul servis araçları ve okul önünde uyuşturucu ile mücadele kapsamında müşterek uygulama yaptı. Yapılan uygulama neticesinde kanun ve yönetmeliklere uymayan okul servis araçlarına eksiklikleri nedeniyle cezai işlem uygulanırken, bu uygulamaların hem çocuklar, hem de vatandaşların can güvenliği açısından aralıksız devam edeceği açıklandı.