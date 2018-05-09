Jandarma sincap katliamına “dur” dedi

Edinilen bilgiye göre, Yatağan Jandarma Komutanlığı ve Muğla Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ekipleri, devriye görevi sırasında ilçeye bağlı Nebiköy Mahallesi’nde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 2017- 2018 dönemi Merkez Av Komisyonu (MAK) kararına göre koruma altındaki sincapları avlamaya çalışan bir kişiyi suçüstü yakaladı.

Ruhsatsız av tüfeğiyle buğday tarlasına dadandığını iddia ettiği sincapları avlayan E.Y, hakkında jandarma ekipleri tarafından yasal işlem yapıldı. Şahsın tüfeğine ve avladığı dört sincaba el koyan jandarma ekipleri, inceleme için sincapları Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne teslim etti.

Şahsın cezai işleminin Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından uygulanacağı öğrenildi.