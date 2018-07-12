Jandarmadan 3 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Yatağan ilçesinde, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapıldığı duyumunu alınması üzerine harekete geçen Muğla Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgut, Hacıbayramlar ve Akyol mahallelerindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, 160 gram esrar, 800 kenevir bitkisi tohumu, 139 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, 8 tarihi sikke ve obje, ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü, 5 dolu fişek, 7 ruhsatsız av tüfeği, 9 faturasız kuru sıkı tabanca, pala ve 5 bıçak ele geçirilirken T.T. ve H.G.’yi gözaltına alındı. Şüphelilerden firari M.G’yi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken H.G. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.