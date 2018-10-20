Jandarmadan havadan-karadan trafik denetimi

Jandarma trafik ekipleri Bodrum yarımadasında sorumluluk alanında havadan helikopter destekli denetimlerini sürdürdü.

Jandarma trafik ekipleri havadan yapılan denetimde kural ihlali yapan sürücüleri karadaki ekiplere bildirerek hem uyarı hem de cezai işlem uyguluyor. Helikopter ile havalanan ekipler, Bodrum'un Turgutreis, Gündoğan, Akyarlar, Yalıvakavak, ve Torba mahallelerinde konuşlanan Jandarma trafik ekiplerine hatalı sürücüleri bildirdi. Kontrol noktasındaki ekipler ise helikopterden bildirilen hatalı solama ve benzeri kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguladı. Trafik ekipleri cezai işlemin yanında araç kullanırken telefon kullanılmaması, emniyet kemeri takmaları ve trafik uyarı levhalarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, İçişleri Bakanlığı'nın 100 günlük eylem planı kapsamında trafik denetimlerinde etkinliği arttırmak ve ihlallerin önlenmesi amacıyla, havadan ve karadan denetimlerin sürekli gerçekleştirileceğini belirterek, sürücülerin trafik işaretv e işaretleyicilerine uymalarını istedi.