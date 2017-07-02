Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2017 10:29

Jandarma’dan Kabak koyuna operasyon

Jandarma’dan Kabak Koyuna OperasyonMuğla’nın Fethiye ilçesinde Kabak Koyu’na Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Jandarma’dan Kabak koyuna operasyon

02 Temmuz 2017 10:29

Jandarma’dan Kabak Koyuna Operasyon


Muğla’nın Fethiye ilçesinde Kabak Koyu’na Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.


Faralya Mahallesindeki Kabak koyuna tatile gelen bazı vatandaşların uyuşturucu kullanarak çevreye rahatsızlık verdiği yönünde çok sayıda ihbar alan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ölüdeniz Karakol Komutanlığı ekipleri koya operasyon düzenledi. İhbarlar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri kumsalda oturan tatilcilere kimlik kontrolü yaptı. Ekipler koydaki çadırlarda ve çevrelerinde de el fenerleriyle arama yaptı. Kontrol sırasında çeşitli suçlardan aranması olan 4 kişi gözaltına alındı. İlçedeki huzur ve güvenliğin sağlanması için benzer uygulamaların devam edeceği kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    42°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 8 ŞEVVÂL 1438
  • 02 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:40
  • Güneş :05:44
  • Öğle :13:21
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!