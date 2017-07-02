Jandarma’dan Kabak Koyuna Operasyon

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Kabak Koyu’na Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Faralya Mahallesindeki Kabak koyuna tatile gelen bazı vatandaşların uyuşturucu kullanarak çevreye rahatsızlık verdiği yönünde çok sayıda ihbar alan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ölüdeniz Karakol Komutanlığı ekipleri koya operasyon düzenledi. İhbarlar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri kumsalda oturan tatilcilere kimlik kontrolü yaptı. Ekipler koydaki çadırlarda ve çevrelerinde de el fenerleriyle arama yaptı. Kontrol sırasında çeşitli suçlardan aranması olan 4 kişi gözaltına alındı. İlçedeki huzur ve güvenliğin sağlanması için benzer uygulamaların devam edeceği kaydedildi.