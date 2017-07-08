Jandarmadan Kabak Koyuna uyuşturucu operasyonu

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Faralya Mahallesi’ndeki Kabak Koyu’nda uyuşturucu madde satışı ve kullanımının önüne geçmek amacıyla 1 Temmuz’da düzenlenen operasyonun ardından tekrar baskın düzenledi. Gece yarısı düzenlenen operasyona narkotik dedektör köpekleri ‘Alçı’ ve ‘Çimen’ isimli iki köpek de katıldı.

Narkotik dedektör köpeklerle plaja giren jandarma ekipleri, tatilcilerin üzerini ve çantalarını aradı. Dedektör köpeklerin tepki verdiği şahıs ve alanlar üzerinde yoğunlaşan jandarma ekipleri, plajda bir tatilcinin çantasında az miktarda esrar maddesi ele geçirdi.

Ekipler, plajdaki aramalarının ardından koydaki işletmelere girdi. Bungalov ve çadırlarda yapılan aramada 2 ayrı noktada daha az miktarda esrar maddesi ele geçirildi. Maddelerle ilişkili olduklarından şüphelenilen 3 tatilci hakkında yasal işlem başlatıldı. Bölgedeki huzur ve güvenliğin sağlanması için benzer uygulamalara devam edileceği kaydedildi.