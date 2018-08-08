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08 Ağustos 2018 11:52

Jandarmadan motosiklet sürücülerine eğitim

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik timlerince motosiklet sürücülerine yönelik ‘Kaskımla güvendeyim’ projesi kapsamında eğitimler verildi.

Jandarmadan motosiklet sürücülerine eğitim

08 Ağustos 2018 11:52

Marmaris ve Milas ilçelerindeki Jandarma sorumluluk bölgelerinde verilen eğitimlerdeki amacın motosiklet kazalarının en aza indirilmesi hedefleniyor.


Yapılan teorik ve uygulamalı eğitim sırasında; kask, eldiven, dizlik ve dirseklik kullanımının hayati önem taşıdığı anlatıldı. Sürücülere, motosikletlerinde teknik değişikliğe gidilerek gürültü çıkarmamaları, kask kullanımında sürücü ile birlikte arka koltukta oturan yolcunun da kask takması gerektiği, ışık, fren gibi donanımlarının her zaman çalışır ve kullanılır durumda olmasının güvenli sürüşe ve trafik güvenliğine sağladığı faydalar anlatılırken, uygulama esnasında yapılan hatalı uygulamalar yerinde düzeltildi.


Motosiklet sürüşlerinde görünürlüğü artırmak amacı ile kullanılması gereken fosforlu yeleklerin önemine dikkat çekilirken, eğitime katılan motosiklet sürücülerine fosforlu yelek ve güvenli motosiklet kullanımı ile ilgili bilgilendirici kitap ve broşür dağıtıldı.


Muğla İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bu faaliyetlerin her ay düzenli olarak sorumluluk bölgelerinde farklı yerlerde yapılarak motosiklet sürücülerinin bilinçlendirilmesinin sağlanacağını, verilen eğitimler ile meydana gelen motosikletli trafik kazalarının en aza indirilmesi hedeflendiğini açıkladılar.




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