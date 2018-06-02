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02 Haziran 2018 10:55

Jandarmanın Kuşadası’na kadar izini sürdüğü cinayet şüphelisi Ortaca’ya getirildi

Dalyan’da, 3 gün önce 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının zanlısı F.

Jandarmanın Kuşadası’na kadar izini sürdüğü cinayet şüphelisi Ortaca’ya getirildi

02 Haziran 2018 10:55

K.P. ile olayla ilgisi olduğundan şüphelenilen 3 kişi daha gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre; 30 Mart tarihinde İztuzu Caddesinde, Kutlay Bilgiç’in öldüğü, S.U.’nun ise yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren kimliği belirsiz şahsı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


Jandarma tarafından kurulan özel ekiple aranan şahıs, yapılan teknik ve fiziki takiple kısa sürede yakalandı. Ekipler, 300 işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarından yaklaşık bin saatlik görüntünün incelenmesinin ve soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından zanlının kimliğini tespit etti.


Ekiplerin izini Kuşadası’na kadar sürdüğü F.K.P., burada polis ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma, ayrıca olayla ilgisi olduğundan şüphelenilen 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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