JCI Bodrum Şubesi'nden Başkan Kocadon'a ziyaret

Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) Bodrum Şubesi başkan ve yöneticileri Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.

Ziyarete JCI Bodrum Şubesi 2018 Dönem Başkanı Ali Mutlu Köse, Başkan Yardımcısı Aslı Mercan, Proje Direktörü Betül Demircioğlu Sarp ve üye Emrah Çatak katıldı.

2018 Dönem Başkanı Ali Mutlu Köse ziyaret sırasında Başkan Kocadon'a yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdikleri söyledi. Başkan Köse, geçtiğimiz günlerde Bursa'da gerçekleşen JCI Genel Kurulu'nda Bodrum Projeleri'nin ödül kazandığını, kendisinin de 2019 JCI Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı seçildiğini açıkladı.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, JCI Bodrum Şubesi yöneticilerini kazandıkları ödül nedeniyle tebrik ederken bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diledi.