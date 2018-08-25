Jet ski ile umuda yolculuk

Önceki gün öğle saatlerinde görevli Sahil Güvenlik botu tarafından Akyarlar açıklarında tespit edilen şüpheli jet ski durduruldu. Yapılan kontrollerde üzerinde 1’i erkek, 1’i kadın Suriye uyruklu 2 göçmenin yasa dışı yollarla Kos Adası’na geçmek istedikleri tespit edildi. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçakların kıyafetlerinin ıslak ve bitkin halde oldukları dikkatlerden kaçmadı.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından emniyet güçlerine teslim edilen kaçakların işlemlerinin ardından bağlı bulundukları bölgeye gönderilecekleri öğrenildi.