Diğer
Kategoriler
23 Ağustos 2018 04:47

Kaan söyledi, sevgilisi Kıvılcım eşlik etti

Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Duman, Bodrum antik tiyatroda sahneye çıktı.

Kaan söyledi, sevgilisi Kıvılcım eşlik etti

23 Ağustos 2018 04:47

Konseri izleyenler arasında grubun solisti Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural da yer aldı.


Sevilen şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte söyleyen Duman, 1999 yılından bugüne dillere dolanan birçok şarkısını seslendirdi. Yaklaşık 3 bin kişinin doldurduğu antik tiyatroda adım atacak yer kalmadı. Tüm oturma alanın satılınca Duman hayranları merdiven boşluklarından oturarak konseri izledi. Konsere gelenlerin çoğunluğunu ise gençlerin oluşturması dikkatlerden kaçmadı.


Kaan’ı hayranlıkla izledi


Duman gurubu sahneye çıkmasının ardından konser alanına gelen grubum solisti Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural da en ön sırada yerini aldı. Sevgilisi Kaan’ın şarkılarına oturduğu yerden eşlik eden Ural’ın oldukça neşeli tavırları ise dikkatlerden kaçmadı. Sevgilisi Kaan’ı hayranlıkla izleyen Kıvılcım Ural’ın parmağında tek taş yüzüğün olmadığı ise dikkatlerden kaçmadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Açık
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç