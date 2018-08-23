Kaan söyledi, sevgilisi Kıvılcım eşlik etti

Konseri izleyenler arasında grubun solisti Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural da yer aldı.

Sevilen şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte söyleyen Duman, 1999 yılından bugüne dillere dolanan birçok şarkısını seslendirdi. Yaklaşık 3 bin kişinin doldurduğu antik tiyatroda adım atacak yer kalmadı. Tüm oturma alanın satılınca Duman hayranları merdiven boşluklarından oturarak konseri izledi. Konsere gelenlerin çoğunluğunu ise gençlerin oluşturması dikkatlerden kaçmadı.

Kaan’ı hayranlıkla izledi

Duman gurubu sahneye çıkmasının ardından konser alanına gelen grubum solisti Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural da en ön sırada yerini aldı. Sevgilisi Kaan’ın şarkılarına oturduğu yerden eşlik eden Ural’ın oldukça neşeli tavırları ise dikkatlerden kaçmadı. Sevgilisi Kaan’ı hayranlıkla izleyen Kıvılcım Ural’ın parmağında tek taş yüzüğün olmadığı ise dikkatlerden kaçmadı.