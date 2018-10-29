Kablo hırsızları zabıtanın dikkatiyle yakalandı

Milas'a bağlı Ören Mahallesi'nde görevli zabıta ekipleri, işçi yeleği giyerek Pazar yerinde çaldıkları kabloları düzenleyen hırsızları, nefes kesen kovalamayla yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Milas'a bağlı Ören Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen kablo hırsızlığının ardından Jandarma ve zabıta ekipleri teyakkuza geçti. Devriye faaliyeti yürüten zabıta ekipleri, pazar yerinde işçi yeleği giyerek kabloları düzenleyen 3 kişiyi fark etti. Şahısların yetkili firma çalışanı olup olmadığını dikkatlice kontrol eden zabıta, şahısların panik yaparak kaçmaya başlamasıyla kovalamaca başladı. Zabıta tarafından kovalamaca sonucu çalıntı kablolarla yakalanan 3 şüpheli, daha sonra Jandarma ekiplerine teslim edildi. Zabıtanın dikkati sayesinde yakalanarak Jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldığı öğrenildi.