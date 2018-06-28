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28 Haziran 2018 16:52

Kaçak tütün tacirlerine ceza yağdı

-Muğla Antalya karayolu üzerinde durdurulan bir araçta çok sayıda kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

Kaçak tütün tacirlerine ceza yağdı

28 Haziran 2018 16:52

Kaçak tütün tacirlerine ise 116 bin 142 TL idari para cezası uygulandı.


Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Muğla-Antalya karayolu üzeri Örnekköy yol kontrol noktasında yapılan kontrolde R.Y.’nin sevk ve idaresindeki 20 FM 072 plakalı araç durduruldu.


Durdurulan minibüste 172,55 kg. paket tütün, 930 bin adet makaron ve aracın ön kısmında 48,47 kg. markasız ve bandrolsüz kıyılmış açık tütün ele geçirildi.


Olay sonrası Şüpheli R.Y.’ye 4733 Sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddeleri uyarınca toplamda 116 bin 142 TL idari para cezası uygulandı. Şüpheli ardından serbest bırakıldı.




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